РИАМО - 25 окт. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве с начала этой осени падает по сравнению с летом, при этом он выше показателей 2020 года, сообщила РИАМО эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Она отметила, что активность потенциальных арендаторов на рынке долгосрочной аренды в Москве оказалась в июле на 15% выше, чем в июне. В августе прирост относительно июля составил 31%.

«В сентябре в сравнении с августом отмечено падение на уровне 10%. Аналогичное снижение спроса и в октябре относительно сентябрьских значений», - сказала Кирюхина.

По ее словам, основной прирост активности фиксировался во второй половине августа, во многом его сформировали студенты, которые подбирают жилье на предстоящий учебный год. Кроме того, в конце августа с завершением отпускного сезона многие вернулись к вопросу поиска недвижимости в аренду.

«В годовой динамике спрос в сентябре выше, чем в сентябре 2020 года на 31%. В октябре (относительно октября 2020 года) – на четверть. То есть текущий интерес к рынку ниже, чем летом, но выше прошлогоднего», - пояснила эксперт.

Кирюхина объяснила, что высокий спрос также стал следствием рекордных цен на покупку недвижимости, в связи с чем часть потенциальных покупателей отложили приобретение жилья и перешли в категорию арендаторов.

Она добавила, что летом 2021 года спрос на посуточную аренду жилья в Москве оказался на 16% выше, чем летом 2020 года, и на 8% выше, чем в 2019 году.

«Ограничения на путешествия по миру привели не просто к восстановлению рынка после локдауна, но и росту активности в сравнении с допандемийным периодом», - заключила эксперт.

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