РИАМО - 25 окт. Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинацию от коронавируса можно пройти раньше, чем через 6 месяцев. Но оптимальных срок – полгода, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если третья прививка будет поставлена раньше, то не будет сильного вреда. Однако не будет и пользы для организма.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», - отметил Гинцбург.

По его словам, ревакцинацию в России проводят через полгода, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.

Он добавил, что антитела к вирусу нужно сейчас держать на высоком уровне из-за циркуляции дельта-штамма коронавируса.

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