РИАМО - 25 окт. В Москве и области 25 октября ожидается солнечная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит около 0-3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что до середины недели температура в столице и Подмосковье будет ниже нормы. В ближайшие дни воздух в регионе не прогреется больше, чем до 3-5 градусов тепла.

В последующие дни температура будет расти, а вместе с ней будет повышаться и атмосферное давление. К середине недели в Московский регионе придут небольшие дожди.

«Белые мухи» или «что‑то невнятное»: порадовал ли пользователей соцсетей первый снег>>