РИАМО - 25 окт. В понедельник в мире отмечают Международный день школьных библиотек, а в России празднуют День таможенника и День работника кабельной промышленности. Кроме того, 196 лет назад родился «король вальсов» Иоганн Штраус, а 140 лет назад – художник Пабло Пикассо.

Международный день школьных библиотек

Он празднуется в четвертый понедельник октября с 1999 года. Этот день установлен по инициативе ЮНЕСКО. В честь праздника в октябре обычно проводят месячник школьных библиотек.

Среди традиций празднования: сбор книг, чествование специалистов данной сферы, семинары, выставки, конкурсы для учителей, школьников и их родителей.

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День таможенника РФ

Отмечается с 1995 года. В СССР День советского таможенника отмечался 29 мая.

25 октября считается важной датой в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в России впервые появился Единый таможенный устав, который был издан указом царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». А 25 октября в 1991 году по указу российского президента образован Государственный таможенный комитет страны.

Таможенники в рамках своей работы ведут борьбу с контрабандой запрещенных веществ и материалов, контрафактной и фальсифицированной продукции.

День работника кабельной промышленности

Дата этого профессионального праздника связана с событием, которое случилось 25 октября 1879 года. Именно тогда инженер компании Siemens & Halske Карл фон Сименс получил свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день кабельная промышленность в стране развивается динамично. Основные направления– разработка и выпуск новых видов продукции.

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День рождения Иоганна Штрауса

Знаменитый «король вальсов» родился в 1825 году. Он рано начал писать музыку, свой первый вальс Штраус создал в 6 лет. Всего композитор написал почти 500 танцевальных пьес, большинство которых - вальсы.

Он умер в 73 года от пневмонии, а свое состояние завещал музыкальному сообществу.

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День рождения Пабло Пикассо

Известный испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер родился в 1881 году. Он учился в художественной школе Ла Лонха в Барселоне. А затем в академии в Мадриде. Вернувшись в Барселону он создал свою студию.

Он является основоположником кубизма. Также Пикассо оказал исключительное влияние на развитие мирового изобразительного искусства в XX веке.