РИАМО - 24 окт. Инженер-светотехник, разработчик российского светотехнического оборудования Григорий Найденков отметил, что для спален следует выбирать лампы с теплым светом, а для рабочего места в доме – с холодным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что при выборе лампы для освещения в доме важно обращать внимание на параметр «коррелированная цветовая температура». Он указывается на упаковке изделия в кельвинах (К). Например, 3000 К — теплый свет, 4000 К — нейтральный белый свет, 5000 К — холодный свет, 6500 К — дневной свет.

По его словам, у разных производителей наименования могут отличаться, но цветовая температура ламп в кельвинах указывается почти всегда. Чем она выше, тем свет «холоднее».

«Теплый свет помогает человеку расслабиться, создает ощущение комфорта и спокойствия. Он помогает лучше засыпать. Холодный же свет настраивает на работу, концентрацию внимания», - пояснил Найденков.

Он добавил, что некоторые современные источники света имеют управление со смартфона. Стоимость таких устройств на данный момент высока, но это позволит применить современные методы управления типа «Умный дом» в освещении: менять световой поток, цветовую температуру, настраивать сценарии освещения.