РИАМО - 24 окт. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что россияне при выборе страны для отдыха в первую очередь учитывают те государства, в которые разрешен въезд без карантина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Сейчас видно, что есть повышенный интерес к зарубежным путешествиям. Спрос совпадает с открытыми странами», - отметил специалист.

По его словам, на сегодняшний день без карантина можно посетить 14 стран мира.

«Сейчас в приоритете принцип открытости страны. Без карантина доступны Греция, Хорватия, Кипр, Болгария, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Венесуэла, Доминикана, Турция и Египет», - добавил Горин.

Он подчеркнул, что Турция и Египет традиционно являются самыми популярными у туристов из России.

Эксперт уточнил, что из-за пандемии коронавируса россияне перестали планировать поездки заранее.

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