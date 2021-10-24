РИАМО - 24 окт. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что дефицит витамина D в организме человека влияет на выработку половых гормонов, процесс старения мозга и настроение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний», - сказала эксперт.

По ее словам, отсутствие витамина D в организме ускоряет процессы старения мозга, повышает риски развития склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Недостаток витамина может влиять на настроение женщин в период менструального цикла. А значит он может быть причиной плохого настроения, добавила диетолог.