РИАМО - 24 окт. Российская певица Лена Темникова заразилась дельта-штаммом коронавирусной инфекции, она старалась не заразить супруга Дмитрия Сергеева, но он все же заболел. Об этом сообщает Nation News.

У Темниковой выявили болезнь на ранней стадии с помощью экспресс-тестов. Певица делала их каждый день перед выходом из дома. Однажды результат оказался положительным.

«Сказать, что я испугалась — это ничего не сказать. Стало очень страшно. Зачем-то сразу сделала второй тест. Тоже положительный. Разбудила мужа, он сказал: «Ясно, без паники», — написала Темникова в Instagram.

Артистка изолировалась в комнате и отменила все мероприятия. Муж заходил к ней только в респираторе, но это не спасло его от заражения. Сергеев был привит, поэтому перенес коронавирус легче.

Певица призвала чаще делать тесты и беречь себя. Сейчас она чувствует себя лучше. Впереди у нее ждет контрольный ПЦР.

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