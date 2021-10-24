РИАМО - 24 окт. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве провели проверку торгово-развлекательного центра «Рио», они выявили нарушения мер, направленных на профилактику распространения Covid-19, в магазине Bershka. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, на входе в магазин не измеряют температуру у посетителей, не проверяют у них наличие масок. В помещении торгового объекта нет аудиоинформирования покупателей о необходимости соблюдения посетителями мер по профилактике коронавируса.

Еще в магазине не соблюдается дезинфекционный режим, не обеззараживается воздух, не контролируется выдача и хранение дезинфицирующих средств.

По итогам проверки составлен протокол осмотра. Законному представителю ООО «Бершка СНГ» направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

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