РИАМО - 24 окт. Чаще всего шантажистами в Сети оказываются незнакомые люди, которые специально завязывают «дружбу» с потенциальной жертвой, чтобы добыть компромат. Если действовать правильно, то можно избежать неприятных последствий шантажа, пишет газета «Известия».

Злоумышленники, получившие интимные фотографии людей, эксплуатируют опасения своих жертв, что данные снимки могут стать достоянием окружающих.

Иногда люди дают интернет-знакомым свои пикантные фото, еще бывает, что злоумышленники взламывают устройства, на которых они хранились. Каждый месяц киберпреступники проводят сотни тысяч sextortion-атак.

«Причем иногда люди сталкиваются с этим, когда сдают технику в ремонт. Стоит также учитывать, что порой злоумышленники грозятся опубликовать сведения, не соответствующие действительности, и от этого может зависеть реакция на требования. Если это ложная информация, то ее можно игнорировать», - пояснил юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Первой реакцией на угрозу публикации интимных фото у жертвы шантажа становится паника и согласие выполнить озвученные требования.

Адвокат Юнис Дигмар советует в такой ситуации сначала выяснить, с чем связаны угрозы, кто и чем вам угрожает и какие предъявляет требования.

Также он отмечает, что жертве шантажа не нужно паниковать, потому что такого поведения злоумышленник точно не ожидает. Не рекомендуется отвечать шантажисту грубо или агрессивно, стоит разговаривать спокойно и уверенно, по возможности надо потянуть время, а не соглашаться на его требования.

По словам юриста, очень важно зафиксировать все имеющиеся факты, то есть сделать скриншоты переписки и записи разговоров, а потом обратиться с доказательствами в полицию. После возбуждения уголовного дела следует выполнять все указания полицейских.