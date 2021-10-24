РИАМО - 24 окт. Матч между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» завершился разгромом московского клуба со счетом 1:7, сообщает Газета.ru.

Первый матч в игре забил футболист «Зенита» Сердар Азмун, затем ворота московской команды поразил Клаудиньо, а потом снова Сердар Азмун. Завершился первый тайм еще одним голом, на этот раз его забил Андрей Мостовой.

На 54-й минуте Квинси Промес из «Спартака» забил единственный мяч красно-белых. После этого Андрей Мостовой оформил дубль. Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба вышел на замену и забил в ворота соперников 11-метровый удар. В конце игры Александр Ерохин завершил разгром «Спартака» еще одним голом.

Петербургская команда находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 26 очками. Московский «Спартак» занимает седьмую строчку, у него 17 баллов.