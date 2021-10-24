РИАМО - 24 окт. Директор ГКУ «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян представил опыт Московской области по проведению земельно-имущественных торгов на V Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Форум прошел 21-22 октября. В нем приняли участие основные представители контрактной системы федерального, регионального уровня и международные спикеры.

Развитие и перспективы торгов

Одним из спикеров секции «Актуальные вопросы земельно-имущественных торгов и управления госимуществом» стал директор ГКУ «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян. Он поделился практикой проведения земельно-имущественных торгов в Московской области.

Саркисян подробно рассказал коллегам о становлении, развитии и о ближайшей перспективе совершенствования системы земельно-имущественных торгов в Подмосковье.

«Нам удалось впервые в России осуществить полную централизацию торгов, заключив соглашения о взаимодействии со всеми органами местного самоуправления и создав единую торговую площадку - портал ЕАСУЗ - обеспечивающую открытость, доступность и прозрачность проведения всех наших торгов. В Московской области организатором земельно-имущественных торгов является комитет по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов», - отметил он.

Работа по совершенствованию проведения конкурентных процедур в Московской области проходила планомерно. Благодаря централизации и созданию единого портала торгов региона комитетом/ГКУ «РЦТ» внедрены единые стандарты, правила организации и проведения земельно-имущественных торгов.

В ногу со временем

«Нашей задачей было создать такой рабочий механизм, который бы способствовал не только эффективному распределению объектов недвижимости для реализации их на торгах, но и их вовлечению в хозяйственный оборот. Для этого комитет/ГКУ «РЦТ» самостоятельно разработал и внедрил систему планирования земельно-имущественных торгов в Московской области», - рассказал коллегам директор ГКУ «Региональный центр торгов».

Московская область идет в ногу со временем и постепенно переводит торги «в цифру» с учетом применения передовых информационных технологий. Некоторые виды электронных торгов комитет/ГКУ «РЦТ» впервые провел в России. Сейчас около 70% торгов проводятся в электронной форме.

В рамках форума Саркисян поделился с коллегами достигнутыми успехами, отметив, что особые технологии реализации имущества на торгах, внедренные комитетом, включены «белую книгу» ФАС России и отмечены Минэкономразвития страны как рекомендованные для применения в других регионах.

Уникальные технологии Московской области в сфере земельно-имущественных торгов вызвали большой интерес представителей субъектов РФ. Так, например, руководители тендерных структур Вологодской, Архангельской областей заинтересовались централизацией земельно-имущественных торгов на региональном уровне. Представили Вологодской области намерены посетить Подмосковье для обмена опытом.