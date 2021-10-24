РИАМО - 24 окт. Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутником V», сообщает ТАСС.

В обновленной инструкции к вакцине уточняется, что перед принятием решения о прививке кормящей женщине следует оценить риски и пользу данной процедуры. При этом производители отмечают, что клинических исследований применения вакцины у кормящих матерей и младенцев нет.

В предыдущей версии инструкции было прописано, что применение вакцины в период грудного вскармливания противопоказано.

В России отмечается рост выявляемых случаев коронавируса. Единственным способом победить пандемию является вакцинация.

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