РИАМО - 24 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск реализован земельный участок для индивидуального жилищного строительства в д. Кутьино, сообщает пресс-служба комитета.

Аукцион собрал 21 участника, в результате цена годовой арендной платы выросла с 191,4 тыс. до 9,6 млн рублей и превысила начальное значение более чем в 50 раз.

Победитель аукциона, физическое лицо, получил земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в аренду на 20 лет для возведения объекта индивидуального жилищного строительства. Сам земельный участок расположен в застроенном жилом секторе и имеет удобный подъезд. На нем арендатор сможет разместить частный жилой дом, а также огороды для выращивания сельскохозяйственных культур.

Участки в Подмосковье пользуются популярностью из-за непосредственной близости от столицы, а также из-за возможности их выкупа по сниженной цене от кадастровой стоимости после строительства дома и оформления права собственности.