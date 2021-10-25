РИАМО - 25 окт. Этой осенью планируется высадить более 16 тыс. деревьев и кустарников на вылетных магистралях столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На 8 улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тыс. деревьев-крупномеров и более 14 тыс. кустарников», - сказал Бирюков.

Он добавил, что рабочие высадят взрослые липы, рябины, клены и сирень на Алтуфьевском шоссе, улице Милашенкова, Ломоносовском, Мичуринском, Балаклавском и Ленинградском проспектах. Также деревья украсят Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ «Лефортово».

По словам заммэра, для формирования комфортной городской среды в мегаполисе высадка зеленых насаждений является одним из важнейших направлений работы.

«Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва», - подчеркнул Бирюков.

Деревья и кустарники очищают воздух, защищают от уличного шума и пыли, создают тень и прохладу в жару. Любая городская территория становится комфортной и уютной после высадки, уточнил он.

Свыше 800 деревьев (больше всего) высадят на Ленинградском проспекте. По итогу работ он вместе с Ленинградским шоссе станет абсолютным лидером по числу и по разнообразию видов деревьев и кустарников.

Руководитель комплекса городского хозяйства отметил, что саженцы для украшения мегаполиса выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям в Москве. Также немаловажным критерием является визуальный облик улиц. В городе высаживают взрослые деревья в возрасте от 10 до 20 лет и высотой от 3 до 7 метров.

Для деревьев заранее готовят посадочные ямы, в которые засыпан плодородный грунт и есть дренажный слой. Если дерево или кустарник не приживутся в столице, то подрядная организация, которая занималась данными работами, заменит их в рамках гарантийных обязательств.​