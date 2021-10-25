РИАМО - 25 окт. Работодатели Подмосковья и Москвы с понедельника обязаны перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы. Также в столице вводится домашний режим для горожан в возрасте свыше 60 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.

В Подмосковье на удаленку компании и учреждения должны перевести 30% работников от общей численности сотрудников без учета тех, кто имеет QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а также тех, кто старше 60 лет, и работников, имеющих хронические заболевания.

В Москве на дистанционны режим нужно перевести не менее 30% работников, включая сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. При этом данные требования не распространяютcя на тех, кто переболел Covid-19 или сделал прививку.

Дистанционный формат работы следует соблюдать до 25 февраля.

Ситуация с Covid-19

В стране отмечают ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в последнее время. В России в последние дни постоянно обновляется рекорд по суточному выявлению случаев заболевания. В частности, за последние сутки в Москве выявили 5279 случаев Covid-19, в Подмосковье - 3030 случаев. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 1 766 929 случаев заболевания, в Московской области - 499 156 случаев.

В связи с этим власти приняли решение о введении в Подмосковье и Москве с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней и ряд иных антиковидных ограничений. В России нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей страны провести «антиковидные» выходные дома. Это поможет бороться с распространением инфекции и улучшить эпидситуацию в РФ к новогодним праздникам.

Ранее антиковидные ограничения действовали в Московском регионе летом. В частности, в регионе работала система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Также были закрыты зоопарки, а часть работников переведена на удаленку.​

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