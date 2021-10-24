РИАМО - 24 окт. Экспресс-маршруты общественного транспорта в Москве за 10 лет перевезли 350 млн человек, каждый день ими пользуются 130 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

10 лет назад в мегаполисе начал курсировать первый скоростной маршрут №901. Ежедневно на нем проезжают свыше 12 тыс. человек от Загорья до Таганской площади.

«Скоростной наземный городской транспорт — неотъемлемая часть жизни крупного мегаполиса. Для нас важно, чтобы каждый пассажир мог быстро и надежно передвигаться по городу», - отметил заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день в столице работают 15 экспресс-маршрутов. Такой вид общественного транспорта востребован у пассажиров.

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