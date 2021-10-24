РИАМО - 24 окт. В финале Кубка Кремля, который прошел в Москве, российский теннисист Аслан Карацев обыграл хорвата Марина Чилича, сообщает Газета.ru.

Матч длился 1 час 18 минут. Он завершился ос счетом 6:2, 6:4. Призовой фонд соревнований составляет 1,345 млн долларов.

Россиянин выиграл уже второй титул под эгидой ATP. Ранее он победил на турнире, который прошел в Дубае.

Его соперник также выигрывал Кубок Кремля, но в 2015 году.

Турнир прошел с 16 по 24 октября в столичном Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.