РИАМО - 24 окт. В финале Кубка Кремля, который прошел в Москве, российский теннисист Аслан Карацев обыграл хорвата Марина Чилича, сообщает Газета.ru.
Матч длился 1 час 18 минут. Он завершился ос счетом 6:2, 6:4. Призовой фонд соревнований составляет 1,345 млн долларов.
Россиянин выиграл уже второй титул под эгидой ATP. Ранее он победил на турнире, который прошел в Дубае.
Его соперник также выигрывал Кубок Кремля, но в 2015 году.
Турнир прошел с 16 по 24 октября в столичном Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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