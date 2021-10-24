РИАМО - 24 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Коломна реализован на электронных торгах земельный участок для индивидуального жилищного строительства в Коломне, сообщает пресс-служба комитета.

10 участников боролись за право аренды земельного участка на ул. Подлипки-6. В результате торгов цена годовой арендной платы превысила начальную более чем в 126 раз.

Арендатор вправе пользоваться участком площадью 750 кв. м 13 лет и сможет разместить на нем частный жилой дом, а также огороды для выращивания сельскохозяйственных культур.