РИАМО - 24 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под растениеводство вблизи деревни Головково, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Участок площадью 157 037 кв. м предлагается в аренду на 13 лет 2 месяца. Начальная цена годовой арендной платы - 478, 962 тыс. руб.

Земельный участок расположен вдали от трасс, в экологической зоне и окружен лесным массивом. Арендатор сможет заниматься на участке выращиванием зерновых, цветочных, лекарственных, иных сельскохозяйственных культур, а также овощеводством и садоводством.

Заявки на аукцион принимаются до 29 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 61076). Аукцион состоится 2 декабря.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.