РИАМО - 24 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Чехов объявлены электронные аукционы по аренде двух земельных участков под склады на улице Литейной, сообщает пресс-служба комитета.

Участки площадью 8 647 кв. м и 9 999 кв. м предлагаются в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца с начальной годовой арендной платой 2,879 млн руб. и 3,322 млн руб.

Земельные участки не граничат с другими постройками, имеют транспортный подъезд и находятся недалеко от Симферопольской улицы и Старого Симферопольского шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 14 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедур 71403 и 71415). Аукционы состоятся 17 декабря.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.