РИАМО - 24 окт. Опубликована закупка на реконструкцию участка Мякининского шоссе в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском городском округе Московской области.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.