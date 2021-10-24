РИАМО - 24 окт. Актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев рассказал, что в последние годы режиссер Александр Рогожкин вел затворнический образ жизни, отказывался общаться с друзьями и коллегами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин умер 23 октября. Ему было 72 года. Он снял популярные у зрителей фильмы «Особенности национальной охоты», участвовал в создании сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

«Для меня его уход — это огромная утрата, потеря друга, человека, настоящего мужика. В последнее время он был настолько скромен, вел затворнический образ жизни, скрывал все свои болячки и про свою жизнь личную практически ничего не говорил», - отметил Стругачев.

Он уточнил, что видел режиссера три года назад. Тогда они вместе с актером Андреем Федорцовым уговаривали Александра Рогожкина снять продолжение «Особенностей национальной охоты». Режиссер предложил артистам самим заняться съемками.

«Конечно, без него не было никакого смысла снимать продолжение», - заключил актер.