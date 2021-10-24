РИАМО - 24 окт. Дорожная авария с участием нескольких машин произошла в районе дома №5 по улице Зацепский Вал в Москве. На месте ДТП работают оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за аварии на дороге заняты две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной. Машины проезжают по двум свободным полосам. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям порекомендовали объезжать данный участок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии на дороге образовался затор длиной почти 2 км.