РИАМО - 24 окт. Столичным автолюбителям следует пересесть с личных машин на общественный транспорт из-за гололедицы, которая ожидается на городских дорогах предстоящей ночью и утром, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ночью в столице прогнозируются заморозки, температура опустится до минус 3 – минус 1 градуса, на дорогах может образоваться ледяная корка.

Тем, кто будет передвигаться по мегаполису за рулем, посоветовали держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Водителям также напомнили, что манера управления машиной в межсезонье и зимой отличается от летней. Кроме того, сейчас очень опасно выезжать на дорогу на летней резине, это может привести к ДТП.