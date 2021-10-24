РИАМО - 24 окт. Опубликована закупка на обустройство и установку туалетов нестационарного типа в рамках благоустройства на территории муниципальных образований Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на обустройство и установка туалетов нестационарного типа в рамках благоустройства на территории муниципальных образований Московской области.

Кабинки туалетов появятся в Талдомском округе, Люберцах, Дмитровском округе, Реутове, Богородском округе, Химках, Домодедове, а также в Одинцовском и Ленинском округах.

Согласно технической документации, туалет должен быть предназначен для круглогодичного использования. Туалет должен иметь две секции, одна из которых для людей с ограниченными возможностями. В нем также должна быть отдельная техническая секция. В каждой секции будет унитаз и раковина для мытья рук.

Обустройство объектов осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджетов городских округов.

Завершить благоустройство объектов планируется в 2021 году.

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