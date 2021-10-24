РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Подольские волонтеры в рамках тематической акции вручили прохожим информационные буклеты о Всероссийской переписи населения, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудница молодежного центра «Максимум» совместно с волонтерами провела 23 октября акцию «Перепись населения». В ходе акции участники напомнили прохожим в Подольске о важности переписи населения и вручили им буклеты.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.