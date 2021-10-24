РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Дворец культуры «Октябрь» в подмосковном Подольске будет закрыт в период эпидканикул, которые продлятся в регионе с 28 октября по 7 ноября, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В указанный период будет приостановлена работа клубных формирований учреждения. Занятия в коллективах переносятся, точные даты руководители сообщат своим воспитанникам. Мероприятия, запланированные на нерабочие дни, будут перенесены.

В Москве и Московской области период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса.

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