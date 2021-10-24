РИАМО - 24 окт. Московское областное УФАС России включило ООО «Строительная компания Эверест» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий исполнения госконтракта в Клину, сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципальный детский сад комбинированного вида №53 «Чебурашка» сообщил в УФАС о нарушениях со стороны фирмы, с которой был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения на улице Ленина в Клину. Поскольку компания нарушила условия исполнения контракта, детсад расторг договор с ней в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила доказательств устранения допущенных нарушений в установленный законом срок. В связи с этим сведения в отношении ООО «Строительная компания Эверест» включили в реестр недобросовестных поставщиков.