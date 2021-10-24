РИАМО - 24 окт. Движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком, поезда останавливаются на всех станциях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на МЦК прервалось движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути. Впоследствии движение было восстановлено, однако поезда не останавливались на станциях «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная». В обратном направлении движение не прерывалось.

Как отметили в пресс-службе МЖД, человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. На место происшествия были вызваны медицинские и спасательные службы.