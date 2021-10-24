РИАМО - 24 окт. Специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в районе посадочной полосы аэродрома Ватулино в Рузском округе, сообщается на сайте ведомства.
Трагедия произошла в воскресенье в районе 15 часов. Разбился двухместный самолет «Аэропракт A-22». Пилот и пассажирка погибли.
Причины крушения самолета устанавливаются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Для координации деятельности сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Евгений Котеленец.
Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>
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