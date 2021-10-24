РИАМО - 24 окт. Специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в районе посадочной полосы аэродрома Ватулино в Рузском округе, сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла в воскресенье в районе 15 часов. Разбился двухместный самолет «Аэропракт A-22». Пилот и пассажирка погибли.

Причины крушения самолета устанавливаются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Для координации деятельности сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Евгений Котеленец.

Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>