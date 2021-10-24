РИАМО - 24 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Химки объявлен электронный аукцион по продаже нежилых помещений на улице Береговой, д. 2, сообщает пресс-служба комитета.

Объект недвижимости, выставленный на торги, имеет 4 помещения общей площадью 348,9 кв.м. Начальная цена продажи - 10, 286 млн руб.

Помещения находятся в ЖК «Берег» «Международного квартала» города Химки. Объект продажи будет интересен покупателю, так как он расположен в районе с развитой инфраструктурой - рядом есть учреждения дополнительного образования, детский сад, медицинская организация и магазины. В пешей доступности остановки общественного транспорта, стадион «Олимпиец».

Заявки на аукцион принимаются до 15 ноября на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 71833). Аукцион состоится 17 ноября.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.