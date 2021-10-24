РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Затор длиной около 2 км образовался на трассе А-107 в городском округе Подольск в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение транспорта затруднено от квартала производственных территорий МИС до магазина автозапчастей «АВ-Трак». Также затор наблюдается и на противоположной полосе дороги.

Пробки отмечаются на улицах Кирова, Большой Серпуховской, Пионерской, Стекольникова, проспекте Ленина, Революционном проспекте и других.