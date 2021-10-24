РИАМО - 24 окт. По факту крушения легкомоторного самолета в городском округе Руза сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В результате ЧП погибли два человека. Самолет рухнул на землю сразу после того, как вылетел с аэродрома.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. По делу назначен комплекс экспертиз и следственных действий.

Ранее СМИ сообщали, что при падении самолета погибли пилот Юрий Самохвалов и пассажирка, личность которой устанавливается.

Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>