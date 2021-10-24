РИАМО - 24 окт. Опубликована закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Раздоры Одинцовского городского округа, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, ул. Утренняя, уч-1.

Капитальный ремонт дороги осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.

Завершить капитальный ремонт дороги планируется в 2021 году.