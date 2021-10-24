РИАМО - 24 окт. В ликвидации последствий падения легкомоторного самолета в городском округе Руза принимают участие 34 человека и 12 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о ЧП поступили в МЧС в 15:02 в воскресенье.

Двухместный самолет упал на землю и загорелся сразу после вылета с аэродрома. Пилот и пассажирка погибли.

На месте падения специалисты не нашли следов разрушений.

Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>