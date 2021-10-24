РИАМО - 24 окт. В ликвидации последствий падения легкомоторного самолета в городском округе Руза принимают участие 34 человека и 12 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о ЧП поступили в МЧС в 15:02 в воскресенье.
Двухместный самолет упал на землю и загорелся сразу после вылета с аэродрома. Пилот и пассажирка погибли.
На месте падения специалисты не нашли следов разрушений.
Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>
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