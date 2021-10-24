РИАМО - 24 окт. В подмосковном Дмитрове наградили лучших краеведов России, работающих с молодежью. Всероссийский конкурс проводится уже 3-й год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Организаторами конкурса являются Российское историческое общество и фонд «История Отечества».

«Изучение истории родного края формирует удивительное, гордое и щемящее чувство Родины. Искренне поздравляю вас с заслуженной наградой и с признанием», - сказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вручавший награды.

Он поблагодарил Дмитров, руководство городского округа, лично главу Илью Поночевного за гостеприимство и за бережное отношение к историческим традициям этой древней земли и замечательного города.

В конкурсе принимали участие учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора. Тематика этого года – «Культура и история малой родины».

На конкурс было подано около 180 заявок из 8 федеральных округов. Лауреатами стали 27 человек. Приз за первое место - 150 тыс. рублей, за второе - 100 тыс., за третье - 50 тыс.

«Принимать финалистов Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» - огромная честь для нашего округа. Благодарю Российское историческое общество и лично председателя Сергея Евгеньевича Нарышкина за оказанное доверие», - сказал глава округа Илья Поночевный.

Он высказал уверенность, что в следующем году в число лауреатов войдут и дмитровские краеведы, а проведение такого знакового мероприятия даст дополнительный импульс развитию краеведения в муниципалитете.