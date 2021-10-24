РИАМО - 24 окт. Опубликована закупка на строительство подъезда к образовательному центру «Мастерская управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство подъезда к образовательному центру «Мастерская управления «Сенеж» от автомобильной дороги «М-10 «Россия» - «Сенеж» в городском округе Солнечногорск.

Строительство подъезда к образовательному центру осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство дороги планируется в 2022 году.

Ежегодно в Мастерской управления «Сенеж» проводится около 40 образовательных программ для участников и победителей конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей», молодежного актива страны, действующих управленцев и участников кадровых резервов.