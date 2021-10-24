РИАМО - 24 окт. В Сети появились первые фотографии с места падения двухместного легкомоторного самолета в городском округе Руза, их опубликовали «Известия».
На кадрах видна хвостовая часть синего самолета, остальное сгорело. От разбитого летательного аппарата еще идет дым.
Трагедия произошла днем в воскресенье. Самолет рухнул сразу после вылета, затем он загорелся.
В воздушном судне находились пилот и пассажирка. Оба погибли.
Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>
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