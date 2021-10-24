РИАМО - 24 окт. Двухместный легкомоторный самолет рухнул на землю сразу после вылета с аэродрома около деревни Ватулино в городском округе Руза, затем он загорелся, сообщает РЕН ТВ.
В воздушном двухместном судне находились пилот и владелец самолета Юрий Самохвалов и пассажирка. Личность женщины устанавливают специалисты.
ЧП случилось в районе 15 часов в воскресенье.
Площадь пожара составила 5 кв. м. На земле специалисты не увидели следов разрушений.
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