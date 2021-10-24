РИАМО - 24 окт. Двухместный легкомоторный самолет рухнул на землю сразу после вылета с аэродрома около деревни Ватулино в городском округе Руза, затем он загорелся, сообщает РЕН ТВ.

В воздушном двухместном судне находились пилот и владелец самолета Юрий Самохвалов и пассажирка. Личность женщины устанавливают специалисты.

ЧП случилось в районе 15 часов в воскресенье.

Площадь пожара составила 5 кв. м. На земле специалисты не увидели следов разрушений.