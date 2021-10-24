РИАМО - 24 окт. Московская область вошла в пятерку лидеров динамического инвестиционного рейтинга регионов Центрального федерального округа России, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Динамический инвестиционный рейтинг позволяет оценить зрелость региональных систем привлечения инвестиций, а также прогресс в регионах в достижении национальной цели по росту инвестиций.

В топ-5 динамического инвестиционного рейтинга ЦФО вошли Москва, Московская область, Тульская, Калужская и Липецкая области. В конце списка оказались Костромская, Тверская и Брянская области. Рейтинг позволит субъектам РФ держать верный управленческий курс в части планирования и организации инвестиционной деятельности.

Аудит региональных систем привлечения инвестиций для составления рейтинга продолжался несколько месяцев. При оценке лучших инвестиционных практик эксперты учитывали наличие публичных инвестпредложений, активность власти в их продвижении, содействие интеграции новых проектов в экономику и целостную систему мотивации региональных управленческих команд на достижение национальной цели по инвестициям.

По итогам аудита эксперты пришли к выводу, что сопровождение входящего потока инвестпроектов в регионах ЦФО организовано на высоком уровне, также растет оценка состояния инвестиционного климата со стороны бизнеса.

«Регионам важно пройти путь от инвестпланов к запуску новых предприятий, от инвестклимата – к инвестурожаю. Для этого необходимо настроить работу по выявлению инвестиционных ниш, а также обеспечить максимальную конвертацию инвестиционных предложений в реальные проекты, устраняя все барьеры на этом пути», – сказал заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Артур Ниязметов.