РИАМО - 24 окт. В Московской области упал легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Крушение произошло около деревни Ватулино в Рузском городском округе.
«Около Ватулино разбился высокоплан «Аэропракт А-22». Погибли два человека, находившиеся на его борту», - сказал источник агентства в экстренных службах.
«Аэропракт А-22» - это сверхлегкий летательный аппарат, рассчитанный на двух человек.
Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>
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