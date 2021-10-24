РИАМО - 24 окт. В Московской области упал легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщает ТАСС.

Крушение произошло около деревни Ватулино в Рузском городском округе.

«Около Ватулино разбился высокоплан «Аэропракт А-22». Погибли два человека, находившиеся на его борту», - сказал источник агентства в экстренных службах.

«Аэропракт А-22» - это сверхлегкий летательный аппарат, рассчитанный на двух человек.

Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>