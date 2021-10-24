РИАМО - 24 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству площади Металлургов в городе Ступино, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади Металлургов в городе Ступино Московской области.

Благоустройство площади осуществляется в рамках муниципальной программы городского округа Ступино «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета городского округа.

Завершить благоустройство планируется в 2022 году.