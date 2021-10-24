РИАМО - 24 окт. Для подготовки дачного участка к зиме следует убрать опавшие листья и провести санитарную обрезку деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Санитарную обрезку деревьев лучше проводить после опадания всей листвы, тогда деревья будут находиться в состоянии покоя и им ничто не навредит. Обрезку надо проводить до наступления холодов, также следует убирать сухие и поврежденные ветки, стволы деревьев нужно очистить от мха и лишайников.

Кроме того, чтобы улучшить урожайность в следующем сезоне, надо очистить грядки от ботвы и опавших плодов. После осмотра теплицы следует заделать щели и заменить потрескавшиеся стекла. Покрытие пленочной теплицы нужно обеззаразить и убрать в сухое место.

С осени необходимо позаботиться о растениях, которые останутся зимовать. Для этого стоит подрезать засохшие листья, бутоны и непродуктивные побеги.

Побелка деревьев защитит их от вредителей и грибков. Белить ствол рекомендуют при сухой погоде, когда температура выше плюс 5 градусов. При этом белить молодые деревья, которые посадили в этом году, не советуют, так как побелка может затормозить их развитие. Молодые деревья можно обмотать разными материалами, которые также помогут защитить стволы от зайцев и мышей.

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