РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Рабочие отремонтировали новые лавочки на Соборной площади в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать лавочки на Соборной площади. Она отметила, что в сквере появились новые лавочки, но спинка и сидения у них шершавые.

В соответствии с требованиями, установленными законом Московской области, работы по благоустройству на территории региона осуществляются на основании планов благоустройства, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления, при согласовании с общественностью.

В настоящее время работы по благоустройству сквера по указанному адресу выполнены. Были проведены работы по зачистке старого покрытия и нанесение нового защитного покрытия на лавочки в сквере.