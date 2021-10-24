РИАМО - 24 окт. Кинорежиссер, искусствовед, Народный артист России Александр Рогожкин умер 23 октября в возрасте 72 лет, сообщила кинокритик Ольга Шервуд.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», - написала Шервуд в Facebook.

Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет с дипломом историка-искусствоведа, а также ВГИК. Работал на Ленинградском телевидении, киностудии «Ленфильм».

Самые известные режиссерские работы Рогожкина - это кинофильмы «Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!», «Кукушка», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».