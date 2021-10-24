РИАМО - 24 окт. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести «антиковидные» выходные дома, чтобы помочь в борьбе с пандемией и улучшить эпидситуацию к Новому году, сообщает Газета.ru.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в эпидвыходные следует остаться дома с семьей, также это время нужно использовать для вакцинации от коронавируса. Попова подчеркнула, что это позволит остановить распространение Covid-19.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что эпидситуация в России станет «более спокойной» только к концу текущего года.

Прививку от коронавируса можно сделать во всех регионах России. Ревакцинироваться нужно через 6-8 месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей прививки.

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