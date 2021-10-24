РИАМО - 24 окт. В России планируют разработать систему, которая будет фиксировать курящих в неположенных местах людей с сигаретами и вейпами, сообщает RT.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», - отметили в пресс-службе Платформы НТИ.

Данная система позволит быстро реагировать на такие нарушения, исключать возникновение пожара и взрывоопасные ситуации.

Новое программное обеспечение станет частью действующей в стране системы видеоаналитики. Его можно будет использовать для контроля безопасности на объектах промышленности, на вокзалах, в парках и других местах.

В разработке прототипа данной системы будут принимать участие студенты вузов РФ. Они будут создавать алгоритм обнаружения курения.