РИАМО - 24 окт. В разных районах Москвы и Московской области днем в воскресенье прошел снег, передают корреспонденты РИАМО.

Так, в районе Митино на северо-западе столицы наблюдалась стена снега с дождем, однако на земле снег таял. Из-за осадков видимость ухудшилась, непогода сопровождалась достаточно сильным ветром.

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа снег сначала падал хлопьями, потом пошли мелкие снежинки. На земле снег сразу растаял.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас на большей части столичного региона пасмурно, идет дождь разной интенсивности.

Ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье Московский регион окажется в тыловой части циклона, в связи с чем пройдет дождь со снегом. Днем температура не поднимется выше плюс 5 градусов, скорость северо-западного ветра может достигать 15 м/с.

Грядущая зима в Москве может оказаться снежной>>