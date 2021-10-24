РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. После обращения жительницы на портал «Добродел» рабочие убрали мусор в лесопарке «Елочки» подмосковного Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой убрать лесопарк «Елочки». Она отметила, что в парке образовался мусор.

Сотрудниками МБУ «ПКБ» Подольска был проведен осмотр. Факт нарушения подтвердился. Работы по уборке по вышеуказанному адресу проведены.

Жительницу поблагодарили за активную гражданскую позицию.

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